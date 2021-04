Coronavirus, oggi a Reggio Calabria morta donna di 85 anni con gravi patologie pregresse. Il bollettino del GOM (Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 120 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 85 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai suoi familiari. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 15.595. Di queste, 10.574 sono prime dosi, 5.021 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 120 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nella giornata di, si è registrato un decesso. Si tratta di unadi 85affetta da severeconcomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai suoi familiari. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 15.595. Di queste, 10.574 sono prime dosi, 5.021 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono ...

