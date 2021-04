Coronavirus, lunedì 12 aprile: sono 1.057 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 9mila tamponi e oltre 5mila antigenici per un totale di circa 15mila test, si registrano 1.057 casi positivi, 37 decessi e 1.012 guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 558. Nella Asl Roma 1 sono 228 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 312 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 9mila tamponi e oltre 5mila antigenici per un totale di circa 15mila test, si registrano 1.057 casi positivi, 37 decessi e 1.012 guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi558. Nella Asl Roma 1228 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2312 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl ...

Covid, l'allarme del virologo Andrea Crisanti: «In Cile terapie intensive piene...