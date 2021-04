Coronavirus Italia | oggi altri 9 789 casi e 358 vittime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Il Sole 24 ORE

Sono 9.789 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Sono 190.635 tamponi molecolari e ...L'emergenza Covid - 19 in. La situazione aggiornata ine nel mondo I dati del ministero della Salute sulin. Oggi sono 9.789 i nuovi positivi, 358 le vittime. Sono 190.635 tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in. Il tasso di ...Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con 190.635 tamponi processati. Domenica i nuovi contagi erano stati 15.746 su 253.100 ...Agenas: la percentuale di occupazione delle terapie intensive scende al 39%, rispetto al 41% del 29 marzo, ma resta 9 punti oltre la soglia critica del 30% ...