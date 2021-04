Coronavirus in Italia, tasso positività scende al 5,1%. Ancora tante vittime (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono 9.789 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più di 190 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che scende al 5,1 %. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime: 358 vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, diffuso dal Ministero della Salute. In forte rialzo, in Campania, l’indice di positività. Ha raggiunto, infatti, il 14,63% con 1.386 casi rispetto al 10,75% precedente ma con un minor numero di tamponi molecolari (9.473 rispetto ai 17.231 del dato precedente. In arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. Nello specifico da oggi, fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer, con notevole ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono 9.789 i nuovi casi diregistrati in, a fronte di poco più di 190 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con ildicheal 5,1 %.alto, purtroppo, il numero delle: 358. Questi i numeri del bollettino di oggi, diffuso dal Ministero della Salute. In forte rialzo, in Campania, l’indice di. Ha raggiunto, infatti, il 14,63% con 1.386 casi rispetto al 10,75% precedente ma con un minor numero di tamponi molecolari (9.473 rispetto ai 17.231 del dato precedente. In arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. Nello specifico da oggi, fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer, con notevole ...

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - borghi_claudio : @mromanelli72 Scusi, perché mi fa perdere tempo? Il decreto che ha messo tutta Italia in zona gialla e arancione è… - CacciottiAnna : RT @Libero_official: A #Nonelarena la chat tra #RanieriGuerra e #Brusaferro: report #Oms su Italia e #coronavirus rimosso, 'il capogabinett… - EmmeReports : Europei Taekwondo, tris di medaglie per gli Azzurri -