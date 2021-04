Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 12 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile Sono 9.789 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In leggero aumento i decessi (358). Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 aprile Sono 15.746 i nuovi casi in Italia su oltre 253mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,2%. Se si considerano solo i molecolari è ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 12 aprile Sono 9.789 i nuovi casi registrati innelle24 ore. In leggero aumento i decessi (358).in, ildell’11 aprile Sono 15.746 i nuovi casi insu oltre 253mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,2%. Se si considerano solo i molecolari è ...

