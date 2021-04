Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi (Di lunedì 12 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 12 aprile 2021, registrano 9.789 casi e 358 vittime. In calo rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 5,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 524.417 con un decremento di -8.588 casi. 186 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.010 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 27.329 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 122021, registrano 9.789e 358 vittime. In calo rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 5,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 524.417 con un decremento di -8.588. 186 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 18.010 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 27.329 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ...

