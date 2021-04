Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi, i morti sono 358 (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 9.789 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 15.746. I tamponi effettuati sono 190.635, contro i 253.100 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 5,1% (ieri era al 6,2%). sono 358 i morti, 8 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 9.789 idiregistrati in, mentre ieri erano 15.746. I tamponi effettuati190.635, contro i 253.100 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 5,1% (ieri era al 6,2%).358 i, 8 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 12(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - borghi_claudio : @mromanelli72 Scusi, perché mi fa perdere tempo? Il decreto che ha messo tutta Italia in zona gialla e arancione è… - NewSicilia : +++ CORONAVIRUS ITALIA +++ I dati del bollettino di oggi #Newsicilia - sadecesen_2016 : RT @Alberto_Gerli: In quasi tutta Italia stanno diminuendo i #contagi, seguendo perfettamente il nostro modello. Quando ritorneremo alla no… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid: 9.789 nuovi casi e 358 vittime nelle ultime 24 ore Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Effettuati 190.635 tamponi ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi, i morti sono 358 Nelle ultime 24 ore sono stati 9.789 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 15.746 . I tamponi effettuati sono 190.635, contro i 253.100 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia Il Sole 24 ORE Covid: 9.789 positivi e 358 vittime nelle ultime 24 ore Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331).

Quello che le regioni non dicono quando si lamentano della mancanza dei vaccini Ogni settimana c'è qualche presidente di regione che denuncia il fatto di non avere sieri a sufficienza. Eppure in Italia ci sono ancora quasi due milioni e mezzo di dosi ancora da somministrare ...

Sono 9.789 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Effettuati 190.635 tamponi ...Nelle ultime 24 ore sono stati 9.789 i nuovi casi diregistrati in, mentre ieri erano 15.746 . I tamponi effettuati sono 190.635, contro i 253.100 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi ...Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331).Ogni settimana c'è qualche presidente di regione che denuncia il fatto di non avere sieri a sufficienza. Eppure in Italia ci sono ancora quasi due milioni e mezzo di dosi ancora da somministrare ...