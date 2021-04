Coronavirus, il bollettino nazionale: 9.789 i nuovi positivi (Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale Il Ministero della Salute ha provveduto alla diffusione dei dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 aprile 2021), ilIl Ministero della Salute ha provveduto alla diffusione dei dati relativi all’emergenzain Italia, dove nelle ultime 24 ore i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi, i morti sono 358 - Corriere : In Italia 9.789 nuovi casi e 358 morti. Il tasso di positività scende a 5,1%: il bollettino - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - Mediagol : #Coronavirus, il bollettino del 12 aprile 2021: 9.789 nuovi casi, 358 i decessi. La situazione in Italia… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 12 APRILE: 358 MORTI, 9789 CASI POSITIVI, 18.010 GUARITI -