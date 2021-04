Coronavirus | il bollettino del 12 aprile | 9 789 nuovi casi | 358 morti

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tasso di positività sceso al 5,1%. Dopo tre settimane di continuo aumento diminuisce in generale l'occupazione delle terapie intensive (39%)

Advertising

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: 9.789 nuovi casi e 358 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - infoitinterno : Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 12 aprile 2021 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: 9.789 nuovi casi e 358 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

VACCINI "Secondo ilministeriale che chiudiamo alle 16 sono 8.020 i vaccini Pfizer e Moderna somministrati oggi e 727 i vaccini AstraZeneca per un totale dell'83% del somministrato sul ...: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 120 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD - 19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione ...Sono 5.871 le persone attualmente positive al Covid in tutta la Provincia di Verona. 116 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di lunedì 12 aprile. Il bilancio ...Il Regno Unito inizia il suo cammino verso la normalità con la campagna di vaccinazione contro il coronavirus che continua spedita ... mese i decessi furono 1.564 e i contagi 47.525, l'ultimo ...