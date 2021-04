Coronavirus, bollettino 12 aprile: 9.789 contagi e 358 morti (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. Un gruppo di manifestanti che avevano bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio. Altri manifestanti si stanno ora muovendo su via del Corso in direzione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. Un gruppo di manifestanti che avevano bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio. Altri manifestanti si stanno ora muovendo su via del Corso in direzione L'articolo proviene da Inews.it.

