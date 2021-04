Coronavirus | aggiornamento 12 aprile | 43 decessi e 1 386 nuovi casi 887 asintomatici nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 12 aprile 2021) E' in forte rialzo, in Campania, l'indice di positività. Ha raggiunto, infatti, il 14,63% con 1.386rispetto al 10,75% precedente ma con un minor numero di tamponi molecolari (9.473 rispetto ai ...

ARTICOLO INE' in forte rialzo, in Campania, l'indice di positività. Ha raggiunto, infatti, il 14,63% con 1.386 casi rispetto al 10,75% precedente ma con un minor numero di tamponi molecolari (9.473 rispetto ai ...Sono 22 i nuovi contagi da coronavirus a Torre del Greco a fronte di 25 guariti. Scendono così a 598 gli attuali positivi, aumentano a 5.136 i guariti. Fermo a 144 il numero dei ...Venticinque nuove guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati anche 22 casi di positività al COVID-19, di cui 1 in regime ospedaliero e i restanti in isola ...