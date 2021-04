Coronavirus | 9 789 nuovi casi e 358 decessi in 24 ore

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 9.789 idiin Italia (ieri 15.746) a fronte di 190.635 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 5,13%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 358 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 331 registrati ieri.I guariti sono 18.010 e gli attuali positivi scendono a 524.417 (8.588 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 27.329, 78 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 3.593 ricoverati (+8 unità) con 167ingressi. In isolamento domiciliare sono 493.495 persone. La regione con il maggior numero diè la Campania (1.386 ), seguita da Emilia-Romagna (1.151), e Sicilia (1.110).(ITALPRESS).

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 12/04/21 • Attualmente positivi: 524.417 • Deceduti: 114.612 (+358) • Dimessi/Guariti: 3.140.565 (… - rtl1025 : ?? Sono 9.789 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile: 9.789 nuovi casi, i morti sono 358 - LeottaVi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 12/04/21 • Attualmente positivi: 524.417 • Deceduti: 114.612 (+358) • Dimessi/Guariti: 3.140.565 (+18.010)… - radio_milano : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 12/04/21 • Attualmente positivi: 524.417 • Deceduti: 114.612 (+358) • Dimessi/Guariti: 3.140.565 (+18.010)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 789

Sono 9.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute ma si sa che il lunedì i dati risentono dell'effetto week end, e infatti sono stati solo ...Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 9.casi disu 190.635 tamponi effettuati, rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute. 13.125.458 sono le dosi somministrate fino ad ora in Italia, mentre 3.952.644 persone ...Sono 9.789 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino fornito dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile.Sono 9.789 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (15.746). Di questi, 1.386 contagi sono stati registrati in Campania, che risulta, al momento, tra le ...