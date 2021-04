Coppa Davis 2021 | Torino si unisce a Madrid e Innsbruck per le Finali! Italia contro USA e Colombia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Grande novità per la, che verrà ospitata da tre città differenti. Oltre a, che era stata assoluta protagonista della prima edizione giocata col nuovo format (2019), si aggiungono anche(Austria) e la nostra. Nel capoluogo piemontese, che sarà già teatro delle ATP Finals, avranno luogo due gironi e un quarto di finale, proprio come ae a, ma la capitale spagnola ospiterà anche le semifinali e la finale che metterà in palio l’Insalatiera, attualmente detenuta dalla Spagna. L’evento avrà luogo dal 25 novembre al 5 dicembre, su superficie veloce indoor. Queste le location: Casa de Campo a, PalaAlpitour a, Olympia-Halle a ...

Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e laa Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo", ...Prosegue anche fuori dal campo il 'magic moment' del tennis italiano. La ITF, insieme alla Kosmos del difensore del Barcellona, Gerard Piquè, hanno ufficializzato la nuova formula della, che prevederà un girone a Torino già a partire dal 2021 . Oltre al capoluogo del Piemonte, che sarà già il teatro delle ATP Finals, saranno Madrid e Innsbruck le città che ospiteranno le ...Dopo due anni diventa quotidiano online. Dopo le Atp Finals, anche la Coppa Davis arriva a Torino. La città della Mole infatti sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario ...Grande novità per la Coppa Davis 2021, che verrà ospitata da tre città differenti. Oltre a Madrid, che era stata assoluta protagonista della prima edizione giocata col nuovo format (2019), si aggiungo ...