Controlli anti-covid della Finanza a Napoli e provincia | sanzionati 162 cittadini e negozi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Pugno duro delle Fiamme Gialle contro commercie trasgressorinormativa. Il ComandoleGuardia diditra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la1619 persone e attività commerciali. 162 le sanzioni complessive, non solo “” ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Alle forti sollecitazioni al rispetto delle misure imposte, non corrisponde alcun impegno nel controllo e nel monitoraggio- assembramento, e, nel fine settimana, in tantissimi hanno affollato ...Nel weekend appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento coordinati dal capitano Marco La Rovere hanno continuato icovid in giro per la città. Sono state elevate 10 sanzioni amministrative, di queste cinque soggetti sono stati multati poichè andavano in giro senza mascherina; altre quattro persone ...Più di 100 sanzioni nell’ultima settimana per violazioni alle norme anti contagio. Le forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura, sono impegnate ...Il servizio ha riguardato anche la verifica della regolarità nell’osservanza delle prescrizioni imposte a 6 soggetti detenuti ...