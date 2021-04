Contagi sempre in discesa, 9.789 nuovi casi ma ancora 358 decessi. Tasso positività al 5,1% (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute ma si sa che il lunedì i dati risentono dell'effetto week end, e infatti sono ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute ma si sa che il lunedì i dati risentono dell'effetto week end, e infatti sono ...

