Consumi | ritardi vaccini costano 350 milioni al giorno

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ognidi ritardo sulle vaccinazioni costa in media all’Italia oltre 350in mancaticon un drammatico effetto a valanga sull’occupazione che si aggiunge alle sofferenze e alle vittime causate dalla pandemia. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti in riferimento al potenziamento della campagna vaccinale con l’arrivo 360mila dosi nell’hub della Difesa a Pratica di Mare con il primo carico di Johnson&Johnson oltre aiAstraZeneca insieme allo slot settimanale di Pfizer. Il cambio di passo sulle vaccinazioni è strategico salvare l’economia e le attività collegate a partire dai alberghi ed i ristoranti che sono i più colpiti con un calo dei fatturasti del 40,2% nel 2020 seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5% e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del ...

Ultime Notizie dalla rete : Consumi ritardi

ilmessaggero.it

...2% nel 2020 seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5% e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 22,8%, ma in media i consumi diminuiscono dell'11,8%, sulla base dell'analisi ... effetti degli spostamenti della spesa per consumi fra categorie merceologiche, oscillazione delle ... Non solo: secondo il banchiere greco più il Recovery Fund subirà ritardi, più lontana sarà la ...