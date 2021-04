Consiglio Regionale del Lazio, Marco Vincenzi eletto presidente (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Marco Vincenzi e’ stato eletto nuovo presidente del Consiglio del Lazio dall’Assemblea Regionale. L’attuale capogruppo del Pd, che dopodomani compira’ 63 anni e che diventa cosi’ il 18esimo presidente della Pisana dopo le dimissioni di Mauro Buschini, ha ottenuto 34 voti alla seconda chiamata, quando erano presenti 44 consiglieri su 51. Sei voti sono andati al capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, due le schede bianche e due le nulle. Il quorum previsto era di 31 preferenze. Non hanno partecipato alla votazione i 6 consiglieri di Fratelli d’Italia e l’esponente del M5S, Gaia Pernarella, assente per motivi personali. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma –e’ statonuovodeldeldall’Assemblea. L’attuale capogruppo del Pd, che dopodomani compira’ 63 anni e che diventa cosi’ il 18esimodella Pisana dopo le dimissioni di Mauro Buschini, ha ottenuto 34 voti alla seconda chiamata, quando erano presenti 44 consiglieri su 51. Sei voti sono andati al capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, due le schede bianche e due le nulle. Il quorum previsto era di 31 preferenze. Non hanno partecipato alla votazione i 6 consiglieri di Fratelli d’Italia e l’esponente del M5S, Gaia Pernarella, assente per motivi personali.

Advertising

CottarelliCPI : L'1 aprile (ma non è uno scherzo) il consiglio regionale sardo ha portato a 6 il numero di provincie dell'isola a c… - ConsiglioLazio : Marco Vincenzi è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio. Eletto oggi al secondo scrutinio con 34 voti. - CRToscana : #MobyPrince Armadio della Memoria, targa commemorativa. Lo svelamento domani ore14 presso la… - Cla19996 : RT @CottarelliCPI: L'1 aprile (ma non è uno scherzo) il consiglio regionale sardo ha portato a 6 il numero di provincie dell'isola a cui si… - Ossmeteobargone : RT @Greenreport_it: Geotermia e aree non idonee, nuovo via libera dal Consiglio regionale - -