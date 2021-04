Confindustria taglia le stime PIL: “Italia in risalita ma esito incerto” (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Confindustria stima un graduale recupero del PIL Italiano nella seconda metà di quest’anno, che porterà ad una crescita del +4,1% nel 2021 e del +4,2% nel 2022. Questo lo scenario che emerge dalle previsioni economiche di primavera del Centro Studi di Confindustria (Csc), che indica una revisione al ribasso di 0,7 punti rispetto allo scenario di ottobre, ma conferma un recupero sui livelli pre-Covid a fine 2022. Un importante contributo alla risalita del PIL, oltre alla campagna vaccinale, sarà fornito dagli effetti derivanti dalle risorse europee che spetterebbero all’Italia: secondo una simulazione econometrica senza il programma Next Generation EU il recupero del PIL sarebbe, infatti, minore di 0,7% nel 2021 e di 0,6% nel 2022. Le esportazioni Italiane, in profonda ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –stima un graduale recupero del PILno nella seconda metà di quest’anno, che porterà ad una crescita del +4,1% nel 2021 e del +4,2% nel 2022. Questo lo scenario che emerge dalle previsioni economiche di primavera del Centro Studi di(Csc), che indica una revisione al ribasso di 0,7 punti rispetto allo scenario di ottobre, ma conferma un recupero sui livelli pre-Covid a fine 2022. Un importante contributo alladel PIL, oltre alla campagna vaccinale, sarà fornito dagli effetti derivanti dalle risorse europee che spetterebbero all’: secondo una simulazione econometrica senza il programma Next Generation EU il recupero del PIL sarebbe, infatti, minore di 0,7% nel 2021 e di 0,6% nel 2022. Le esportazionine, in profonda ...

