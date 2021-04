Confindustria Benevento | al via lo sportello che dovrà favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

(Di lunedì 12 aprile 2021) Mettere in rete pubblico e privato per incrociare laoccupazionale e la richiesta delle imprese del territorio, promuovendo così politiche attive delmirate. È questo il modello alla base degli Spazio, gli sportelli regionali nati per fornire servizi avanzati di consulenza gratuita e di accompagnamento alle aziende. Dopo le esperienze positive già avviate a Nola, Salerno e Caserta, loapre anche a, nella sede locale di, tra i partner dell’iniziativa con Anpal, Regione Campania, Camera di commercio e associazioni imprenditoriali. Anche le aziende del Sannio, quindi, potranno rivolgersi allo Spazioper ottenere informazioni sugli incentivi nazionali e regionali e sulle modalità per accedere ai percorsi di ...

Se non è una dichiarazione di guerra al governo, quella che pronuncia De Luca a Benevento a margine della inaugurazione dello Sportello Spazio Lavoro nella sede di Confindustria, poco ci manca.