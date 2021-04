Comincia il ramadan, ma la preghiera è anticipata per rispettare il coprifuoco (Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Domani per la comunità musulmana inizierà il secondo ramadan nel bel mezzo di una pandemia globale. Se l’anno scorso erano chiusi tutti i luoghi di culto e dunque sermoni e preghiere sono andati in streaming, quest’anno il problema principale è legato al coprifuoco. “Abbiamo riadattato l’ultima preghiera serale, che normalmente termina alle 22.30-23 anticipando la fine alle 21.30, consentendo così ai fedeli di poter tornare a casa prima del coprifuoco”, spiega alla ‘Dire’ Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) e della comunità bolognese. Al contrario dello scorso Ramadan, infatti, quest’anno anche le moschee, così come le chiese per la religione cattolica, sono aperte ai riti di culto e la comunità musulmana non dovrà rinunciare alle cinque preghiere giornaliere, che affiancano la pratica del digiuno durante tutto il mese che, iniziando domani, terminerà mercoledì 12 maggio. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Domani per la comunità musulmana inizierà il secondo ramadan nel bel mezzo di una pandemia globale. Se l’anno scorso erano chiusi tutti i luoghi di culto e dunque sermoni e preghiere sono andati in streaming, quest’anno il problema principale è legato al coprifuoco. “Abbiamo riadattato l’ultima preghiera serale, che normalmente termina alle 22.30-23 anticipando la fine alle 21.30, consentendo così ai fedeli di poter tornare a casa prima del coprifuoco”, spiega alla ‘Dire’ Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) e della comunità bolognese. Al contrario dello scorso Ramadan, infatti, quest’anno anche le moschee, così come le chiese per la religione cattolica, sono aperte ai riti di culto e la comunità musulmana non dovrà rinunciare alle cinque preghiere giornaliere, che affiancano la pratica del digiuno durante tutto il mese che, iniziando domani, terminerà mercoledì 12 maggio.

Advertising

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-#Covid in vista del #Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allarman… - Affaritaliani : Sai cos'è il Ramadan? Comincia domani, anche per 2,6 milioni di italiani - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????La #Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-#Covid in vista del #Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allarman… - Geopoliticainfo : ????La #Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-#Covid in vista del #Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allar… - felali9 : @webartisanit ???? Grazie fra, Comincia martedì Ora sono circa 90 kg Penso che alla fine sarò intorno a 94 kg, perc… -