Come si studia il possibile legame tra un vaccino anti-Covid e trombosi rare? (Di lunedì 12 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Non solo Vaxzevria di AstraZeneca. Anche il vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson (Janssen), dopo la segnalazione di quattro casi di rara trombocitopenia post somministrazione negli Stati Uniti, è finito sotto la lente di ingrandimento dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha richiesto alle aziende di fare ulteriori indagini e fornire nuovi dati e guarda con interesse alle ricerche di due consorzi accademici nei Paesi Bassi (all'Erasmus University Medical Center di Rotterdam e all'università di Utrecht) per esplorare il possibile meccanismo scatenante. Ricordiamolo: al momento il bilancio tra rischi e benefici è considerato molto a favore del vaccino, visto che parliamo di casi parecchio rari. Si rischia molto di più con Covid-19 che ...

