Come si studia il possibile legame tra un vaccino anti-Covid e trombosi rare? (Di lunedì 12 aprile 2021) Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare la possibile relazione causale tra i vaccini a vettore virale contro Covid-19 e i rari casi di trombocitopenia: bisogna avere più dati e capire il meccanismo, anche in vista di futuri vaccini contro le varianti di coronavirus (immagine: Pixabay)Non solo Vaxzevria di AstraZeneca. Anche il vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson (Janssen), dopo la segnalazione di quattro casi di rara trombocitopenia post somministrazione negli Stati Uniti, è finito sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha richiesto alle aziende di fare ulteriori indagini e fornire nuovi dati e guarda con interesse alle ricerche di due consorzi accademici nei Paesi Bassi (all’Erasmus University Medical Center di Rotterdam e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare larelazione causale tra i vaccini a vettore virale contro-19 e i rari casi di trombocitopenia: bisogna avere più dati e capire il meccanismo, anche in vista di futuri vaccini contro le varidi coronavirus (immagine: Pixabay)Non solo Vaxzevria di AstraZeneca. Anche ildi Johnson&Johnson (Janssen), dopo la segnalazione di quattro casi di rara trombocitopenia post somministrazione negli Stati Uniti, è finito sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha richiesto alle aziende di fare ulteriori indagini e fornire nuovi dati e guarda con interesse alle ricerche di due consorzi accademici nei Paesi Bassi (all’Erasmus University Medical Center di Rotterdam e ...

Ultime Notizie dalla rete : Come studia Come si studia il possibile legame tra un vaccino anti - Covid e trombosi rare? Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare la possibile relazione causale tra i vaccini a vettore virale contro Covid - 19, come AstraZeneca e Janssen o anche Sputnik V, e i rari casi di trombocitopenia: bisogna avere più dati e capire il meccanismo, anche in vista di futuri vaccini contro le varianti di ...

Come si studia il possibile legame tra un vaccino anti-Covid e trombosi rare? Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare la possibile relazione causale tra i vaccini a vettore virale contro Covid-19, come AstraZeneca e Janssen o anche Sputnik V, e i rari casi di trombocito ...

Ema ha incaricato alcuni laboratori di indagare la possibile relazione causale tra i vaccini a vettore virale contro Covid - 19, come AstraZeneca e Janssen o anche Sputnik V, e i rari casi di trombocitopenia: bisogna avere più dati e capire il meccanismo, anche in vista di futuri vaccini contro le varianti di ...