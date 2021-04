Come sarà la cyber-agency italiana? Ipotesi e scenari (Di lunedì 12 aprile 2021) Una nuova agenzia cyber, al di fuori del sistema intelligence. La proposta lanciata dal sottosegretario con delega alla Sicurezza e all’Intelligence Franco Gabrielli è piovuta sul comparto Come un fulmine a ciel sereno. Cosa si cela dietro la riforma della governance cyber italiana? L’esigenza di trovare una nuova e più razionale divisione dei compiti è in realtà percepita da tempo. Dagli addetti ai lavori ma anche e soprattutto dalle aziende che lamentano la sovrapposizione di interlocutori istituzionali. L’input politico però parte dal colle più alto, il Quirinale. Per capirne la genesi bisogna risalire alla vicenda dell’Istituto italiano di cybersicurezza (Iic), la fondazione metà pubblica e metà privata dapprima inserita nella manovra di bilancio dal governo Conte-bis e poi stracciata all’ultimo ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Una nuova agenzia, al di fuori del sistema intelligence. La proposta lanciata dal sottosegretario con delega alla Sicurezza e all’Intelligence Franco Gabrielli è piovuta sul compartoun fulmine a ciel sereno. Cosa si cela dietro la riforma della governance? L’esigenza di trovare una nuova e più razionale divisione dei compiti è in realtà percepita da tempo. Dagli addetti ai lavori ma anche e soprattutto dalle aziende che lamentano la sovrapposizione di interlocutori istituzionali. L’input politico però parte dal colle più alto, il Quirinale. Per capirne la genesi bisogna risalire alla vicenda dell’Istituto italiano disicurezza (Iic), la fondazione metà pubblica e metà privata dapprima inserita nella manovra di bilancio dal governo Conte-bis e poi stracciata all’ultimo ...

Advertising

LucaTalotta : Rendere le imprese digitali e sicura? Lo scopriremo il 21 aprile a #TrasformazioneItalia, evento di… - Giorgiolaporta : Ci sono 18 mila medici e operatori sanitari che stanno protestando contro l’obbligo di vaccinazione. Sarà il caso d… - lucasofri : Quando i primi umani scenderanno su Marte qui ci sarà qualcuno che spiegherà come abbiano sbagliato ad appoggiare il piede. - mbuto_1 : RT @BarbieXanax: Qualche giorno fa i giornali titolavano 'abolita la censura nel cinema italiano' é vero? Non proprio, parliamo di com'era… - just__sara_ : RT @eesticazz: cazzo come ho fatto a non pensarci prima -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà L'Iran sta guardando verso Russia e Cina ... nonostante le mediazioni in corso, ma hanno dato il via libera a negoziati indiretti , come ...ha ammesso che gli incontri a livello di esperti sono già in corso ma che il ritorno all'accordo non sarà ...

Indiana Jones, Phoebe Waller - Bridge nel cast del film con Harrison Ford ... infatti se al momento non ci sono indiscrezioni riguardanti la sinossi, sappiamo che la regia sarà affidata a James Mangold, mentre Steven Spielberg sarà coinvolto come producer, al suo fianco ...

«È ideologia nazista Perseguibile un parroco che legge il Vangelo» Gazzetta di Modena ... nonostante le mediazioni in corso, ma hanno dato il via libera a negoziati indiretti ,...ha ammesso che gli incontri a livello di esperti sono già in corso ma che il ritorno all'accordo non...... infatti se al momento non ci sono indiscrezioni riguardanti la sinossi, sappiamo che la regiaaffidata a James Mangold, mentre Steven Spielbergcoinvoltoproducer, al suo fianco ...