Colpo dell’italiana Diasorin che acquista la statunitense Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Titolo in volo a piazza Affari (Di lunedì 12 aprile 2021) “Siamo entusiasti di questa operazione che crea una combinazione unica nella diagnostica”. Per Carlo Rosa, amministratore delegato di Diasorin, l’acquisizione della società statunitense Luminex per 1,8 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro) ossia 37 dollari per azione, è un’iniziativa senza precedenti che rafforza il ruolo internazionale del gruppo italiano produttore di test medicali. “Rosa ha saputo proiettare Diasorin nel futuro – spiega Paolo Barbanti, esperto del settore medicale della società di consulenza Pharma & Biotech advisor – Questa mossa segna un momento storico nella vita dell’impresa. In un certo senso, rappresenta una giusta e naturale evoluzione imprenditoriale dopo il successo del test antiCovid sviluppato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Siamo entusiasti di questa operazione che crea una combinazione unica nella diagnostica”. Per Carlo Rosa, amministratore delegato di, l’acquisizione della societàper 1,8di(1,5di euro) ossia 37per azione, è un’iniziativa senza precedenti che rafforza il ruolo internazionale del gruppo italiano produttore di test medicali. “Rosa ha saputo proiettarenel futuro – spiega Paolo Barbanti, esperto del settore medicale della società di consulenza Pharma & Biotech advisor – Questa mossa segna un momento storico nella vita dell’impresa. In un certo senso, rappresenta una giusta e naturale evoluzione imprenditoriale dopo il successo del test antiCovid sviluppato da ...

Advertising

fattoquotidiano : Colpo dell’italiana Diasorin che acquista la statunitense Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Titolo in volo a pia… - foreverPIGRO : @paolozamburlini @Agenzia_Ansa Fortuna che hai la bandierina dell’Europa. In un colpo solo mi hai fatto ridere e ha… - AlvaroFrabotta : @tdrclaudio E' proprio così, ma una che ha dato il via ha preso il volo ed è quotata in borsa ed è entrata nel cda… - francedrago : L'Italia, alla luce dell'alta incidenza del virus, della grave situazione in cui versa la società italiana e dell'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo dell’italiana «Legge anti-omofobia Una tutela contro l’odio per un Paese più civile» La Gazzetta di Modena