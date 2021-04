Cnr | Maria Chiara Carrozza | pisana | prima presidente donna nella storia dell’ente

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Con decreto firmato oggi, 12 aprile 2021, dal ministro dell'Università,Cristina Messa, è stata nominatadel Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Resterà in carica per i prossimi quattro anni., 56 anni, professoressa, ingegnere e anche impegnata in politica,è ladel principale ente di ricerca italiano L'articolo proviene da Firenze Post.