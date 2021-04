Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo quattro anni di assenza, la Citroën torna nel segmento D e lo fa a modo suo. Con un moo controcorrente, la C5 X, una berlina rialzata con coda fastback, molto spaziosa, ben dotata a livello tecnologico e particolarmente adatta ai viaggi lunghi e confortevoli. Nel pieno rispetto, quindi,a tradizionea Casa. Rientro originale. Mancava un'nella gamma del Double Chevron da quando, verso la metà del 2017, le C5 berlina e station avevano chiuso la loro carriera europea. Del resto, il segmento D tradizionale generalista è in crisi ormai da tempo, le vendite calano di continuo, quindi per restare in gioco bisogna sapersi reiventare. Ecco, dunque, la C5 X, un moo che sarà lanciato nella seconda metà'anno, e che si presenta come una combinazione tra il ...