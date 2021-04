Citroen C5 X | rinasce l’ammiraglia del Double Chevron – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un po’ berlina, un po’ station wagon e, inevitabilmente, anche un po’ Suv. Attinge a tante identità la nuovaC5 X, che scommette sul comfort di marcia per configurarsi come la stradista per eccellenza all’interno del suo segmento di appartenenza. Che è quello delle auto attorno ai 4,8 metri di lunghezza. Sul mercato italiano arriverà nella seconda metà del 2021, forte di uno stile che strizza l’occhio agli sport utility, come confermano la generosa altezza da terra e le ruote da 19”. Ma nell’impostazione stilistica c’è anche tanto della nuova C4, specie al capitolo fanaleria. Larga 1,87 e alta 1,49 metri, la C5 X promette una grande spaziosità interna per via del passo, da 2,79 metri. Il secondo ingrediente per garantire benessere ai passeggeri sono i sedili Advanced comfort, che prevedono imbottiture e rivestimenti pensati per affrontare i lunghi viaggi. ...