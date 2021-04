Cinema e musei: tra tampone e vaccino, l’Italia può dire addio alla cultura (Di lunedì 12 aprile 2021) Italiani, “un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”. Questo una volta. O, perlomeno, sicuramente prima del 9 marzo 2020, quando su tutta l’Italia si è abbattuto lo spettro silenzioso e sinistro del primo lockdown. “Andrà tutto bene”, diceva qualcuno; ma, dopo più di un anno di bilanci e promesse, per alcuni non è andato tutto bene. Lo sanno i lavoratori della cultura: Cinema, teatri, musei, gallerie a cui non è permesso accedere, come se il virus fosse ivi contenuto e solo lo spiffero di una finestra lasciata erroneamente aperta potesse mettere a repentaglio fatalmente la salute di tutta Italia.Ma il problema è più grave: chi governa il nostro paese ha paura della cultura. Quousque tandem abutere, Franceschini, patientia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Italiani, “un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”. Questo una volta. O, perlomeno, sicuramente prima del 9 marzo 2020, quando su tuttasi è abbattuto lo spettro silenzioso e sinistro del primo lockdown. “Andrà tutto bene”, diceva qualcuno; ma, dopo più di un anno di bilanci e promesse, per alcuni non è andato tutto bene. Lo sanno i lavoratori della, teatri,, gallerie a cui non è permesso accedere, come se il virus fosse ivi contenuto e solo lo spiffero di una finestra lasciata erroneamente aperta potesse mettere a repentaglio fatalmente la salute di tutta Italia.Ma il problema è più grave: chi governa il nostro paese ha paura della. Quousque tandem abutere, Franceschini, patientia ...

