Cinema | è morto Enzo Sciotti | disegnatore di locandine cult di film horror

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) -, famoso autore di postertografici, specializzato nella cartellonistica dei, èall'età di 76 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo account ufficiale su Instagram: "Ciao a tutti gli amici virtuali, da oggi non potrò più farvi vedere i miei manifesti, di cui sono tanto orgoglioso, è stato un piacere e un onore interagire con tutti voi. Io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore. Alla prossima vita". Con più di tremila manifesti realizzati,è stato uno dei più grandi pittori e illustratori italiani di poster per il, segnando con il suo stile artistico anche la grafica di numerose produzioni homevideo tra gli anni '80 e '90. Ha lavorato in Italia e ...