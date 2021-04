"Chiuso in bagno a piangere". Lacerante confessione di Stanzani: come si era ridotto (Di lunedì 12 aprile 2021) È un fiume in piena Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - eliminato alla terza puntata. A a Tv Sorrisi e Canzoni racconta: "Vedevo che molti compagni si appoggiavano alla mia solarità. Allora quando avevo momenti difficili andavo in bagno a piangere da solo. Finché Sangiovanni mi ha detto ma perché vai in bagno? Parla con noi, ti aiutiamo". Uno spaccato che lascia tutti senza fiato perché è davvero difficile immaginare che un ragazzo così forte e brillante possa avere dei momenti difficoltà. La vita di Tommaso Stanzani è passata ai raggi X dopo la sua partecipazione ad Amici. “Ci fu una grande litigata in famiglia”, racconta. Tutti sono rimasti colpiti da questa storia. Stanzani racconta a Verissimo che a credere nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) È un fiume in piena Tommaso, ex allievo di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - eliminato alla terza puntata. A a Tv Sorrisi e Canzoni racconta: "Vedevo che molti compagni si appoggiavano alla mia solarità. Allora quando avevo momenti difficili andavo inda solo. Finché Sangiovanni mi ha detto ma perché vai in? Parla con noi, ti aiutiamo". Uno spaccato che lascia tutti senza fiato perché è davvero difficile immaginare che un ragazzo così forte e brillante possa avere dei momenti difficoltà. La vita di Tommasoè passata ai raggi X dopo la sua partecipazione ad Amici. “Ci fu una grande litigata in famiglia”, racconta. Tutti sono rimasti colpiti da questa storia.racconta a Verissimo che a credere nel ...

