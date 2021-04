"Chi non lavora è per forza aperturista". Sallusti da ovazione: la Gruber provoca Salvini e lui la sistema così | Video (Di lunedì 12 aprile 2021) Lilli Gruber non dimentica mai Matteo Salvini. E a Otto e Mezzo si lancia nell'ennesima frecciatina. "Dopo due giorni di quiete oggi è tornato a dire 'bisogna riaprire anche domani dove è possibile'. Ma non è possibile da nessuna parte", conclude la conduttrice di La7 lasciando parlare Alessandro Sallusti. Ed è proprio lui in collegamento a porre fine alle solite polemiche: "'Aperturisti' e 'chiusuristi' non sono due categorie del pensiero, chi lavora e ha lo stipendio è 'chiusurista', chi non lavora da mesi è 'aperturista'. Lo stesso presidente Draghi ha ammesso questo problema". E ancora: "Bisogna capire quando e dove aprire". Il leader della Lega non ha infatti detto nulla di diverso. Per il numero uno del Carroccio, che da mesi combatte con la linea rigorista di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Lillinon dimentica mai Matteo. E a Otto e Mezzo si lancia nell'ennesima frecciatina. "Dopo due giorni di quiete oggi è tornato a dire 'bisogna riaprire anche domani dove è possibile'. Ma non è possibile da nessuna parte", conclude la conduttrice di La7 lasciando parlare Alessandro. Ed è proprio lui in collegamento a porre fine alle solite polemiche: "'Aperturisti' e 'chiusuristi' non sono due categorie del pensiero, chie ha lo stipendio è 'chiusurista', chi nonda mesi è ''. Lo stesso presidente Draghi ha ammesso questo problema". E ancora: "Bisogna capire quando e dove aprire". Il leader della Lega non ha infatti detto nulla di diverso. Per il numero uno del Carroccio, che da mesi combatte con la linea rigorista di ...

