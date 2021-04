Chi è Rosaria Cannavò: età, foto, social, fidanzati della modella e influencer (Di lunedì 12 aprile 2021) In un’intervista Rosaria Cannavò (la “Regina dei social”) parla dei suoi sogni da bambina: “sognavo di diventare la prima ballerina”. In un’intervista a Lipari, Rosaria Cannavò ha spiegato i suoi sogni da bambina. “Nasco ballerina, il mio primo e grande fan è il nonno, cantante lirico” ha spiegato la Regina dei social. “Quando ero piccolina sognavo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) In un’intervista(la “Regina dei”) parla dei suoi sogni da bambina: “sognavo di diventare la prima ballerina”. In un’intervista a Lipari,ha spiegato i suoi sogni da bambina. “Nasco ballerina, il mio primo e grande fan è il nonno, cantante lirico” ha spiegato la Regina dei. “Quando ero piccolina sognavo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilfoglio_it : Gli scettici hanno diritto di non vaccinarsi, ma un ospedale non può essere luogo di contagio per una scelta delibe… - DonnaGlamour : Alla scoperta di Rosaria Cannavò, showgirl e concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 - zazoomblog : Chi è Francesco Casagrande il fidanzato di Rosaria Cannavò - #Francesco #Casagrande #fidanzato - rosaria_gra : RT @Maria15112786: Per chi è interessato - corte_rosaria : @Renatacusy @gio82es @ArabOzge @ozgecangurel No chi è? -