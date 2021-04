Chi è Ludovico Vacchelli, il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 12 aprile 2021) Ludovico Vacchelli è uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Ecco chi è, che professione svolge e quali sono le sue passioni. Attore e modello, Ludovico Vacchelli non è un volto noto della tv, e la sua prima apparizione sul piccolo schermo l’ha fatta sbarcando, in qualità di concorrente, all’Isola dei Famosi 2021, quando il reality era già in corso, e non dalla prima puntata. Ma di chi si tratta? Cosa fa nella vita e perché può essere considerato un vip? Proviamo a scoprirlo. Ludovico Vacchelli: biografia Ludovico Vacchelli è un attore e modello, che promette già di attirare l’attenzione delle sue future compagne di viaggio. Preso direttamente dalla moda, come Beatrice Marchetti ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)è uno dei nuovi naufraghidei2021. Ecco chi è, che professione svolge e quali sono le sue passioni. Attore e modello,non è un volto noto della tv, e la sua prima apparizione sul piccolo schermo l’ha fatta sbarcando, in qualità di concorrente, all’Isola dei2021, quando il reality era già in corso, e non dalla prima puntata. Ma di chi si tratta? Cosa fa nella vita e perché può essere considerato un vip? Proviamo a scoprirlo.: biografiaè un attore e modello, che promette già di attirare l’attenzione delle sue future compagne di viaggio. Preso direttamente dalla moda, come Beatrice Marchetti ...

