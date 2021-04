Chi è Emanuela Tittocchia | alcune curiosità sull’attrice e naufraga de L’Isola dei Famosi

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dalla carriera televisiva alle turbolente storie d’amore: scopriamo chi è l’attrice! Nata il 23 luglio 1970 (Leone),è un’attrice e conduttrice italiana conosciuta principalmente per aver recitato nelle fiction di successo Centovetrine e Un posto al sole. Piemontese di nascita, ha sempre avuto una spiccata propensione per la recitazione e il teatro: tuttavia, prima di dedicarsi al 100% a questo lavoro, si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino. Scopriamo cosa c’è da sapere, seguitissima su Instagram, ededei2021, dalla carriera alla (travagliata) vita privata. La biografia e la carriera di...