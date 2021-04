Chi è Brando Giorgi | età | moglie | figli | vita privata | carriera e l’Isola dei Famosi

Advertising

gloriasbott : Io vi avverto, guai a chi elimina Brando Giorgi che crea show ogni settimana #isola - 66Kindle : RT @lully24987: La cosa che adoro è che nessun giornalista ha mai parlato dello share del day time fino a quando non è intervenuto Tommy ..… - HarmonyHalliwel : RT @IONERAH: Gilles: “Aoo qua le cose le devono fare chi le ha sempre fatte.” Brando: “Non se fa così. Fariba a me ha fatto mangiare, per… - NoemitaQ : @IsolaDeiFamosi E certo. Dopo brando toccava a paul. Sono curiosa di sapere quando il branco avrà finito le sue pre… - tsubakiteen : RT @IONERAH: Gilles: “Aoo qua le cose le devono fare chi le ha sempre fatte.” Brando: “Non se fa così. Fariba a me ha fatto mangiare, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Brando

Teleclubitalia.it

...Melillo rilancia ammettendo di non essere sicura che il comportamento diGiorgi sia veritiero oppure no. Forse mente per le telecamere lui? E se invece il peccato fosse negli occhi di...Presumibilmente avete capito distiamo parlando. Scopriamolo comunque insieme. In studio la ...Giorgi non avrebbe mostrato dispiacere all'uscita di Braida e Gilles Rocca lo ha attaccato: '...Uno dei concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi di cui si è parlato di più in questi ultimi giorni è Brando Giorgi, ex attore nonché ex modello ed ex, udite udite, della cantante Mietta ...