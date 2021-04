Chi c'era (e chi nega di aver partecipato) al banchetto di politici in Sardegna (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - La procura di Cagliari ha chiesto alla Guardia di finanza un'informativa sui 19, fra politici e figure apicali dell'apparato della Regione Sardegna, che hanno partecipato a un pranzo in un hotel termale di Sardara (Medio Campidano) in zona arancione, in violazione delle norme anti-Covid. Secondo quanto apprende l'AGI, la procuratrice della Repubblica Maria Alessandra Pelagatti attende di esaminare le carte, con le autocertificazioni fornite ai finanzieri dagli interessati, per valutare eventuali ipotesi di reato. Sui nomi è calato il riserbo assoluto: è certo solo che è stata multata la struttura (400 euro, ridotti a 280 quando la sanzione si paga subito), che avrebbe potuto servire il pranzo solo a propri ospiti e non a esterni. I 19 identificati, provenienti da varie parti della Sardegna, hanno dichiarato ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - La procura di Cagliari ha chiesto alla Guardia di finanza un'informativa sui 19, frae figure apicali dell'apparato della Regione, che hannoa un pranzo in un hotel termale di Sardara (Medio Campidano) in zona arancione, in violazione delle norme anti-Covid. Secondo quanto apprende l'AGI, la procuratrice della Repubblica Maria Alessandra Pelagatti attende di esaminare le carte, con le autocertificazioni fornite ai finanzieri dagli interessati, per valutare eventuali ipotesi di reato. Sui nomi è calato il riserbo assoluto: è certo solo che è stata multata la struttura (400 euro, ridotti a 280 quando la sanzione si paga subito), che avrebbe potuto servire il pranzo solo a propri ospiti e non a esterni. I 19 identificati, provenienti da varie parti della, hanno dichiarato ...

