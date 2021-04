Chelsea-Porto domani in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming quarti Champions League

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ildi Tuchel sfida ildi Conceicao nel ritorno deidi finale di. A Siviglia, campo neutro scelto dalla Uefa come nel match d’andata, si riparte dal 2-0 in favore dei Blues grazie ai gol di Mount e Chilwell. TV Eè in programma martedì 13 aprile alle 21 e sarà visibile insu Sky Sport e insu SkyGo e NowTv. Niente trasmissione in. SportFace.

Advertising

SEMPREJUVE_ : @Cristiano Godo porto sconfitto dal chelsea - 11contro11 : #ChampionsLeague, probabili formazioni | Ritorno quarti di finale #BayernMonaco #BorussiaDortmund #Chelsea… - Osian_CFC : @Stylianius2 @FCPorto FT Chelsea 3 - 0 Porto - PAOLOPRATICO : Arrivare in champions vincere Supercoppa e coppa Italia per questa rosa è già grasso che cola. Una rosa sopravvalut… - furqiball : FT: Chelsea 1-3 Porto -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Porto

Situazione di estremo vantaggio per ilche viene dal successo per 2 - 0 dell'andata contro il. Si gioca in campo neutro a Siviglia ma la squadra di Tuchel è ben avviata ...... preoccupazione per il Manchester City che ha un solo gol di vantaggio nel ritorno a Dortmund; sollievo per il, che può gestire in casa i due gol di vantaggio sul. La Champions entra ...Il più grande rimpianto della carriera da calciatore di Panucci restano i Mondiali 2006, sfumati per una vecchia lite con Lippi: "Lo mandai a cagare".Tante le big in gara con la qualificazione ancora aperta in almeno tre match su quattro, City, Real, Psg e Chelsea partono dalla posizione di vantaggio guadagnata all’andata, ma Borussia, Liverpool, ...