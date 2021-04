Chelsea-Porto | Coincecao | “Siamo fiduciosi | prendiamo a esempio la partita con la Juventus”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Ci sono molti momenti della stagione che possono essere di. Abbiamo una convinzione, che ci viene dal lavoro che facciamo”. Sergioricorda il passaggio del turno contro laper tentare di caricare l’ambiente a poche ore dal calcio d’inizio del match che vedrà ilin campo neutro a Siviglia per provare a ribaltare lo 0-2 dell’andata contro ilnei quarti di finale di Champions League: “, lo sappiamo. è un avversario difficile ma noiqui per dare risposte. In più di 40 partite in questa stagione abbiamo sempre giocato come una vera squadra.uomini, abbiamo avuto momenti buoni e meno buoni, ma questo fa parte della vita”. SportFace.

PROBABILI FORMAZIONI/ Quote: Moussa Marega speranza dei lusitani PSG BAYERN MONANCO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA Ricordiamo nel frattempo che Psg Bayern ...Sulla carta appare più agevole il compito delcontro il, già sconfitto all'andata per 2 - 0. A Stamford Bridge, i Blues di Tuchel sono ampiamente favoriti, secondo i betting analyst. a ...Il Chelsea sfida il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.La partita Chelsea - Porto del 13 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di Champions League ...