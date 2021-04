'Chef in streaming', lezioni d'alta cucina con i fratelli Butticé (Di lunedì 12 aprile 2021) Monza - Riparte il progetto 'Chef in streaming' dei fratelli Butticé del ristorante Il Moro di Monza , coinvolgendo anche tanti colleghi del territorio : l'appuntamento settimanale è dalle 19 alle 20. Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Monza - Riparte il progetto 'in' deidel ristorante Il Moro di Monza , coinvolgendo anche tanti colleghi del territorio : l'appuntamento settimanale è dalle 19 alle 20.

Advertising

Chef_Cavasin : Ragazzi, siti in streaming dove vedere il #Clasico? #BarcaReal - ferrandomau : Sabato ore 18,45: Nutrizionisti e chef, in diretta live streaming. - fainformazione : 4 Ristoranti: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, orari tv e streaming - Spette Quattro Risto… - fainfocultura : 4 Ristoranti: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, orari tv e streaming - Spette Quattro Risto… -