Chef e fieristi fanno sentire la loro rabbia. Petardi e bottiglie dei soliti estremisti rovinano tutto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il lancio dida parte di qualche estremista di destra, con la pronta risposta delle forze dell’ordine, si è preso la scena al posto di chi, tra ristoratori,, personal trainer, insegnanti di danza e recitazione, mercanti in fiera, si è trovato a Roma per protestare contro le chiusure imposte dal governo. Peccato perche la manifestazione promossa dal movimento “IoApro” non fosse stata autorizzata e lameta, piazza Montecitorio davanti alla Camera dei deputati, sia rimasta inaccessibile. Chiusa dai camion e dai cordoni di polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta antisommossa, memori di quanto accaduto la scorsa settimana. Chiusa è rimasta anche piazza di San Silvestro da cui doveva partire il corteo. Insomma, oltre ai manifestanti, nel centro di Roma si ...

Faccia tirata, mentre ci parla si infila la giacca da chef: "Almeno oggi me la metto - dice ... C'è un tricolore con scritto "Fieristi su area pubblica dimenticati". Lo tengono in mano marito e moglie ...