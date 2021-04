Che delusione per Domenica Live: gli ascolti sono tutti di Mara Venier (Di lunedì 12 aprile 2021) Nulla da fare per il ritorno nel pomeriggio della Domenica di Barbara d’urso. Mara Venier va dritta per la sua strada e ancora una volta supera i 3 milioni di spettatori sia nella prima che nella seconda parte della sua Domenica In. Mara si riconferma regina della Domenica pomeriggio e gli ascolti di Rai 1 sono un successo. Neppure dopo la puntata di Pasqua per Barbara d’Urso c’è stato un miglioramento ma del resto se riproponi al pubblico un format vecchio, che non ha nulla da dire e che anzi ripropone argomenti triti e ritriti, è chiaro pensare che non si possa decollare. Domenica Live riparte senza nessuna intervista speciale, ma con argomenti discussi ovunque ( pensiamo al caso di Denise Pipitone ormai archiviato e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Nulla da fare per il ritorno nel pomeriggio delladi Barbara d’urso.va dritta per la sua strada e ancora una volta supera i 3 milioni di spettatori sia nella prima che nella seconda parte della suaIn.si riconferma regina dellapomeriggio e glidi Rai 1un successo. Neppure dopo la puntata di Pasqua per Barbara d’Urso c’è stato un miglioramento ma del resto se riproponi al pubblico un format vecchio, che non ha nulla da dire e che anzi ripropone argomenti triti e ritriti, è chiaro pensare che non si possa decollare.riparte senza nessuna intervista speciale, ma con argomenti discussi ovunque ( pensiamo al caso di Denise Pipitone ormai archiviato e ...

Advertising

vorticosa : RT @GraziaLuna_: Cosa vuoi che sia, è l'ennesima conferma abbinata alla sua delusione. - __gioooo : @dudeareyouok @giudicamii CHE DELUSIONE - francescoganeo : @gioveron Pronto per le iene, che delusione - TTgruppo : RT @MIRKOJEEP: @Gabriel16489192 @TTgruppo @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Devi credere in quello che pensi sia giusto. In questo momento sono… - Blu09765054 : RT @Komzentao_art: @Lalterego_21 @Frau_Sawa @DScopigno @Dani65Spini @karmenclld @Vale22046 @Henry73928714 @VarennaC @roberto21665089 @AlexF… -

Ultime Notizie dalla rete : Che delusione Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Gemma in crisi! Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena per lei soprattutto per via di quello che sta succedendo dopo la delusione Maurizio. La dama torinese si è avvicinata come '...

Miguel Bosé 'Sono negazionista del Covid'/ 'La droga? 2 grammi di coca al giorno' Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla ", ha aggiunto Bosé, che mesi fa è ... Tutto è cominciato una notte alla fine degli anni Ottanta, dopo una delusione d'amore: " Chiamai ...

La delusione di mister Pagliari "Giornata negativa" il Resto del Carlino Miguel Bosé, l’abuso di droghe: “Consumavo 2 grammi di cocaina al giorno” Il cantante ha confessato di aver abusato di sostanze per oltre 20 anni a seguito di una dolorosa delusione d’amore. “Ricordo il primo bicchiere, e poco dopo la prima striscia di coca. Gli effetti mi ...

L’ultima maratona di Valeria Straneo: “Addio Tokyo, mi fermo qui” Così Valeria Straneo al rientro da Siena, dopo che per un minuto e spiccioli non ha staccato il pass per l’Olimpiade ...

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena per lei soprattutto per via di quellosta succedendo dopo laMaurizio. La dama torinese si è avvicinata come '...Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla ", ha aggiunto Bosé,mesi fa è ... Tutto è cominciato una notte alla fine degli anni Ottanta, dopo unad'amore: " Chiamai ...Il cantante ha confessato di aver abusato di sostanze per oltre 20 anni a seguito di una dolorosa delusione d’amore. “Ricordo il primo bicchiere, e poco dopo la prima striscia di coca. Gli effetti mi ...Così Valeria Straneo al rientro da Siena, dopo che per un minuto e spiccioli non ha staccato il pass per l’Olimpiade ...