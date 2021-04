Cerved | CdA propone un dividendo straordinario

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diGroup, a seguito della richiesta presentata dai soci Gruppo MutuiOnline e Centro Istruttorie (che assieme hanno una partecipazione pari al 3,326% del capitale) ha provveduto ad integrare l’ordine del giorno dell’assemblea già convocata per il 27 aprile, inserendo la proposta di distribuzione agli azionisti di undi 0,50 euro per ogni azione in circolazione. Con riferimento ale alla relativa data di stacco e alla data di messa in pagamento, il CdA ha valutato che ildebba essere qualificato come “ordinario” quanto a 0,24 euro per azione, e come “” quanto a 0,26 euro per azione.