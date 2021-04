Castanea Basket Messina non si ferma | battuta Gela per 70-67

(Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria casalinga per laper 70-67 Un2010 sempre più matricola terribile raggiunge la vetta dopo l’anticipo della settima giornata di serie C Silver. Vittoria 70-67 sucon brividi finali ma che dimostra la caparbietà della squadre dei coach Frisenda e Molino che in una serata condizionata dalle assenze di Landgren (noie al polpaccio) e Currò (schiena) e con Commisso messo out da un colpo alla tempia, ottengono le solite certezze da Di Dio, Schiavoni, Friberg e Cordaro e schierano per la prima volta in stagione l’ex Orsa Cortina che superati alcuni problemi personali ha esordito con la magia gialloviola. La Melfa’sè squadra di talento che era priva di Rifferi e che ...

