Cassa forense, bando prestiti avvocati under 35 (Di lunedì 12 aprile 2021) Gabriella Lax - Anche per il 2021 una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, per accedere al mercato del credito.

Quali sono i liberi professionisti? Ad esempio, gli avvocati pagano i contributi alla cassa forense. I liberi professionisti devono inoltre rispettare delle regole deontologiche dettare per la propria specifica attività. Si tratta di ...

Cassa forense e contributi minimi Altalex Professioni: Inarcassa,passi concreti verso investimenti Esg Inarcassa, l'Ente di previdenza ed assistenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, "è stata la prima Cassa ad aderire", per quel che riguarda i suoi investimenti, "ai principi Esg ...

Avvocati e benessere mentale: qualcuno ne parla? Le polizze sanitarie proposte da Cassa Forense si incentrano su Covid o eventi morbosi fisici, ignorando le patologie che colpiscono la mente degli iscritti.

