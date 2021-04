Casi di contagio nelle scuole, disposta la chiusura da oggi (Di martedì 13 aprile 2021) di Erika Noschese A pochi giorni dalla riapertura delle scuole ci sono già le prime chiusure momentanee a causa di Casi di contagio. L’istituto Picentia di Pontecagnano Faiano ha avvisato docenti, i genitori e gli alunni della classe I E della scuola secondaria di primo grado che, a causa di un caso di positività al Covid-19, come da indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, esclusivamente per gli alunni, si dispongono 14 giorni di quarantena fiduciaria, a partire dal 10 aprile. Al quattordicesimo giorno sarà effettuato il secondo tampone e gli alunni con esito negativo potranno rientrare in presenza. disposta la chiusura anche della scuola primaria I.C. Rubino Nicodemi di Fisciano, del plesso di Pizzolano. Il sindaco Sessa ha infatti comunicato la positività di un’alunna frequentante la ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 aprile 2021) di Erika Noschese A pochi giorni dalla riapertura delleci sono già le prime chiusure momentanee a causa didi. L’istituto Picentia di Pontecagnano Faiano ha avvisato docenti, i genitori e gli alunni della classe I E della scuola secondaria di primo grado che, a causa di un caso di positività al Covid-19, come da indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, esclusivamente per gli alunni, si dispongono 14 giorni di quarantena fiduciaria, a partire dal 10 aprile. Al quattordicesimo giorno sarà effettuato il secondo tampone e gli alunni con esito negativo potranno rientrare in presenza.laanche della scuola primaria I.C. Rubino Nicodemi di Fisciano, del plesso di Pizzolano. Il sindaco Sessa ha infatti comunicato la positività di un’alunna frequentante la ...

