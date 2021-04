Carrarese, ecco Di Natale: 'Grande opportunità per me' (Di lunedì 12 aprile 2021) CARRARA - "Parto dal presupposto che sono onorato di avere questa Grande opportunità società del genere abbia pensato a me. Ci aspetta un finale di stagione da affrontare nel modo più tosto possibile. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) CARRARA - "Parto dal presupposto che sono onorato di avere questasocietà del genere abbia pensato a me. Ci aspetta un finale di stagione da affrontare nel modo più tosto possibile. ...

Advertising

sportli26181512 : Carrarese, ecco Di Natale: 'Grande opportunità per me': Il nuovo allenatore: 'La mia esperienza mi aiuterà a entrar… - BombeDiVlad : ?? La #Carrarese presenta #DiNatale ??? Ecco le parole del nuovo mister ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - infoitsport : Carrarese, ecco il nuovo staff tecnico - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Carrarese all’empolese: Baldini si dimette, ecco Di Natale #empolifc - ilveggente_it : ?? #LEGAPRO #GironeA L' #Olbia affronterà la #Carrarese nella gara di recupero valida per la 31° giornata di lega… -