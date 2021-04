Carolina Rey e Lillo danno spettacolo | il nuovo mestiere fa morire dal ridere VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Rey

RomaToday

... il Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice, con la direzione artistica di Antonio Flamini, è stato condotto dacon la presenza in studio di alcuni dei protagonisti, ...Come lei, anchee Mariolina Cannuli, come si vede nella foto in alto, si sono commosse.Carolina Rey e Lillo regalano momenti di ilarità: il video è spettacolare, il nuovo mestiere dei due lascia tutti senza parole Carolina Rey è ormai una show girl a tutto tondo. La romana, classe 1991, ...La conduzione della serata sarà affidata all’attrice, cantante e conduttrice Carolina Rey ma i protagonisti saranno sempre loro, gli artigiani italiani del cinema che hanno portato le eccellenze del ...