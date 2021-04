Can Yaman e Diletta Leotta, salta il matrimonio: lei ha detto no! (Di martedì 13 aprile 2021) Il matrimonio della chiacchieratissima coppia, formata da Diletta Leotta e Can Yaman, slitta a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla showgirl che, nonostante l’anello di fidanzamento da 40mila euro, ha preferito far saltare il matrimonio imminente. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Isola dei Famosi ieri: lo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (VIDEO)... Leggi su donnapop (Di martedì 13 aprile 2021) Ildella chiacchieratissima coppia, formata dae Can, slitta a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla showgirl che, nonostante l’anello di fidanzamento da 40mila euro, ha preferito farre ilimminente. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Isola dei Famosi ieri: lo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (VIDEO)...

Advertising

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso di rimandare le nozze previste per agosto - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato - fanpage : Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - Urszula36022413 : RT @CePostaPerTeOff: L’amatissimo attore turco Can Yaman vi aspetta questa sera alle 21.15 su Canale 5, ci sarete vero? #CePostaPerTe https… - PatriziaAlessa9 : @LeYamanine @LuxVide @guldemcan @ItalyCan @canyaman_fans @can_yaman_int @MerveEKCD @can_argentina É pazzesco bello… -