Campidoglio | disabilità gravissima | da Regione Lazio pochi fondi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “A fronte delle notizie circolate nelle ultime ore in merito all’assegnazione del contributo economico per le persone con disabilita’, Roma Capitale ritiene fondamentale fare chiarezza: molti cittadini hanno giustamente fatto notare che la graduatoria per l’assegnazione del contributo, in effetti, non e’ tale.” “In realta’, mentre Roma Capitale negli anni passati aveva potuto valutare la situazione di effettivo bisogno assistenziale delle singole persone, dopo il recepimento delle nuove linee guida delladi fatto viene considerato quasi unicamente il criterio Isee, dando priorita’, tra l’altro, a chi ha gia’ avuto il contributo negli anni passati.” “Un cambiamento voluto dalla, che ha trasformato in un elenco quella che era una graduatoria con punteggio”, dichiara il delegato ...