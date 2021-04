Campagna vaccinale, Figliuolo cerca medici specializzandi. Ecco il bando e tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 12 aprile 2021) “Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la Struttura Commissariale ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legge nr. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto “Sostegni”), includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020?. E’ quanto fa sapere una nota del Commissario del governo per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. Il personale reclutato, fanno sapere ancora dalla struttura commissariale di Palazzo Chigi, “verrà impiegato in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali in accordo con le esigenze rappresentate dalle Regioni”. I candidati potranno segnalarsi accedendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) “Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la Struttura Commissariale ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legge nr. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto “Sostegni”), includendo inelgià esistente del 16 dicembre 2020?. E’ quanto fauna nota del Commissario del governo per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo. Il personale reclutato, fannoancora dalla struttura commissariale di Palazzo Chigi, “verrà impiegato in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali in accordo con le esigenze rappresentate dalle Regioni”. I candidati potranno segnalarsi accedendo ...

Advertising

martaottaviani : #Cina ammette scarsa efficacia dei loro vaccini. Adesso ho capito perché in #Turchia i risultati rimangano pessimi… - IlContiAndrea : Capisco l’epidemia e la campagna vaccinale ma i #musei davvero non comprendo perché non possano aprire anche in… - lucfontana : La campagna vaccinale in Italia: il bilancio finora (via @Corriere) - pipage1 : RT @_AMazziotti: Vogliamo dirlo che ci hanno rotto? Il governo eserciti i suoi poteri ex 120 Cost., centralizzi la campagna vaccinale e ci… - ultimenotizie : La “campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regol… -